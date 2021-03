Consulta la lista completa de los premiados en esta 35 edición que se ha celebrado en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga.

La 35 edición de los Premios Goya pasará a la historia por su formato híbrido que ha combinado lo presencial con lo telemático. Esta atípica ceremonia, sin público y sin invitados, se ha celebrado este sábado, 6 de marzo, en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con Antonio Banderas y María Casado como presentadores. A continuación la lista completa de los ganadores que han recibido el galardón desde sus casas:

Mejor película: ‘Las niñas’.

Mejor actor protagonista: Mario Casas por ‘No Matarás’.

Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz por ‘Ane’.

Mejor dirección: Salvador Calvo por ‘Adú’.

Mejor película europea: ‘El padre’

Mejor película iberoamericana: ‘El olvido que seremos’

Mejor actor de reparto: Alberto San Juan por ‘Sentimental’.

Mejor actriz de reparto: Nathalie Poza por ‘La boda de Rosa’.

Mejor actriz revelación: Jone Laspiur por ‘Ane’.

Mejor actor revelación: Adam Nourou por ‘Adú’.

Mejor diseño de vestuario: Nerea Torrijos por ‘Akelarre’.

Mejor maquillaje y peluquería: Beata Wotjowicz y Ricardo Molina por ‘Akelarre’.

Mejor sonido: Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro y Nicolas de Poulpiquet por ‘Adú’.

Mejores efectos especiales: Mariano García Marty y Ana Rubio por ‘Akelarre’.

Mejor dirección de producción: Ana Parra y Luis Fernández Lago por ‘Adú’.

Mejor dirección novel: Pilar Palomero por ‘Las niñas’.

Mejor canción original: Rozalén por «Que no, que no», de ‘La boda de Rosa’.

Mejor música original: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi por ‘Akelarre’.

Mejor cortometraje de ficción: ‘A la cara’.

Mejor cortometraje documental: ‘Biografía del cadáver de una mujer’

Mejor cortometraje de animación: ‘Blue & Malone Casos Imposibles’

Mejor dirección de fotografía: Daniela Cajías por ‘Las niñas’

Mejor montaje: Sergio Jiménez por ‘El año del descubrimiento’.

Mejor dirección artística: Mikel Serrano por ‘Akelarre’.

Mejor guion original: Pilar Palomero por ‘Las niñas’.

Mejor guion adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por ‘Ane’.

Mejor película documental: ‘El año del descubrimiento’.

Mejor película de animación: ‘La gallina Turuleca’.

Ángela Molina recoge el ‘Goya de honor’

La actriz, que ha brillado con un diseño estilo princesa negro engalanado con paillettes, ha recogido el galardón honorífico de manos del director Jaime Chávarri. «Solo porque he recibido tanto de la vida encuentro esta noche el valor para dirigirme a todos vosotros. Quiero dar gracias a Dios por todo. Por el amor que no distingue lo sagrado de lo vivo», comenzaba así su discurso.

Muy emocionada, ha tenido presente a dos pilares fundamentales de su vida, sus padres: «Me invade una ola de amor que me llena de vida. Este Goya es vuestro con todo mi amor». Concluía haciendo alusión a que su vida no hubiese sido igual sin el séptimo arte: «Quiero darle las gracias al cine por haberme llevado con él. Quizás la vida se parezca al cine, no se disfruta sin los demás».