‘La isla de las tentaciones’ sigue siendo el programa estrella de la televisión. Los participantes de la nueva edición ya han conseguido triunfar en sus redes sociales. Es el caso de Gala, que cuenta ya con más de 119.000 seguidores en Instagram. El hecho de que ella y su novio, Nico, hayan sido la pareja de la que más se ha hablado esta edición les ha ayudado.

Cuando todavía siguen emitiéndose programas, Gala ha dado un paso más. Y es que la joven ha querido mejor su aspecto y ha pasado por el quirófano para operarse el pecho. Ella ha sido la encargada de contarlo a través de Mtmad. Ha decidido dar el paso para conseguir un resultado natural. Aunque eso sí, Gala asegura que no ha tenido nunca complejo por tener poco pecho.

«Ahora he dado el paso. Me apetece contarlo porque es muy importante para mí. Estoy muy contenta y estoy menos nerviosa de lo que esperaba. Ha llegado el momento», ha empezado diciendo antes de entrar en la clínica. Tras quitarse todo lo metálico, Gala ha querido hacer una reflexión y ha explicado por qué se opera el pecho.

Gala se somete a una operación estética para aumentar su pecho

«Lo hago porque me gustaría que fuera más grande, pero me gusta mucho la forma de mi pecho. Le he dicho al cirujano que fuera natural, que no me vea un bulto», ha desvelado desde la clínica en la que se ha sometido a la operación de pecho. Cuando se ha visto el resultado, Gala no ha podido esconder su sorpresa al verse su nuevo pecho.

Ha seguido contando cómo se enfrentaba a esta operación: «Lo que voy a hacer es mejorar mi pecho, pero no tengo complejo. Ahora lo puedo tener porque Ahora que he estado en ‘La isla de las tentaciones’ he podido ver a mis compañeras, que tres de ellas tienen el pecho operado. Me da un poco de miedo operarme porque si empiezo, no puedo parar. Me gusta mi cuerpo, no creo que haya más operaciones. Lo que sí me haré será retoques. Me tiene que dar un complejo muy grande para volver a pasar por el quirófano».