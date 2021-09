La última aventura televisiva de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet dentro de la casa de ‘Secret Story’ ha sido fugaz. El chileno se convertía en el segundo expulsado del reality y volvía a ser protagonista por las declaraciones que realizaba sobre su expareja, María Teresa Campos, y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Ahora, ha sido su hija, Gabriela Arrocet, quien se ha manifestado sobre el mediático clan.

«Voy a defender a mi padre cada vez que las Campos hablen de él», ha señalado con rotundidad. También se ha posicionado muy molesta con las declaraciones vertidas por Carmen Borrego: «La violencia con la que habla de mi padre me parece desmedida. Me da un poco de pena la declaración que hizo diciendo que le daba asco. Menos de una persona que le ha dado alegría a su madre».

La hija del humorista ha defendido a su progenitor a capa y espada. «Tú crees que conoces a mi padre, pero no. Ni tú ni Terelu le conocéis. Mi papá no miente. Si mi padre dice que las hijas de María Teresa la visitaban poco, eso es verdad». Incluso ha llegado a decir que venía desde Chile nadando solo para defenderle en clara alusión a un comentario que recientemente realizó Terelu: «Yo por mi madre subo al Himalaya de rodillas».

«Jamás he dicho que María Teresa Campos es lo peor que le había pasado a mi padre. Nunca lo diría porque es al contrario. Fue una relación muy linda que tuvo mi papá. Eso es falso». También confirmaba que todo lo que ha contado el humorista sobre su vida es cierto: «Ha tenido una vida de película. Mi padre no miente, vivió en la calle cuando tenía once años».

Las declaraciones de Edmundo

Al salir de la ‘Casa de los secretos’, el humorista se mostró tajante ante las críticas que le llegaban por parte del clan Campos. «Están siendo demasiados duras conmigo. Ellas habrán ido a visitar a su madre once veces. En seis años, solo fueron once veces a su casa. Hemos estado yendo muchas veces a casa de Terelu. La que más iba era Alejandra». Explicaba que él había estado 24 horas viviendo codo con codo con la comunicadora.

El chileno también aprovechó para dar su versión sobre la ruptura con María Teresa después de seis años de romance negando que se produjera por un simple mensaje. «Me fui el día de mi cumpleaños, ella se debería de haber venido conmigo y luego nos íbamos a ir a Málaga. Tuvimos una pequeña discusión. A mí nunca me gustó pelear. Le dije que me iba. La llamé para ver si quería salir. Me despedí de Teresa. Yo no me despedí con un WhatsApp, eso no lo haría nunca. Ella se encerró en su cuarto, luego le dije que me iba, que había sido muy feliz con ella».