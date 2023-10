Gabriela Guillén tras visitar urgencias necesitaba tiempo para sí misma. Por esta razón, la ex de Bertín Osborne ha hecho las maletas y ha viajado sola a la costa de Huelva. Así lo reflejan las fotografías exclusivas que te mostramos en la Revista SEMANA, donde se puede ver a la joven muy pensativa, tanto que sus instantáneas hablan por sí solas. Buscaba reflexionar sobre todos los cambios que están teniendo lugar en su vida y sobre el pequeño que pronto, muy pronto colmará de felicidad a los suyos. Un momento que ella espera con muchísima ilusión, pero cuya recta final se le está haciendo cuesta arriba.

Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne, ya luce mucha barriguita

El embarazo no le está resultando nada fácil por toda la polémica que envuelve al padre de su hijo, Bertín Osborne. Y es que hace tan solo unos días el artista se convirtió en noticia de nuevo por la confesión de Encarna Navarro, quien dijo haber sido su supuesta amante durante más de 15 años y cuyas citas te mostramos en uno de nuestros últimos números. Bombas que no están siendo fácil de gestionar para Gabriela Guillén y cuya tormenta está tratando de capear como puede. Eso no quita que hace algún tiempo llegara a pedir incluso la baja médica, una drástica decisión que refleja lo complicado que le está resultando todo. Es por esto que la joven de 36 años ha hecho una parada en el camino y ha apostado por una tranquila escapada que ahora ve la luz en el interior de la Revista Semana, imágenes donde, por cierto, vemos a Gabriela con una abultada barriguita.

La empresaria, que está embarazada de seis meses, tiene la esperanza de retomar su relación y de que su bebé nazca con sus padres juntos, según ha podido saber este medio. Aunque tiene claro que Bertín Osborne se hará cargo de sus responsabilidades como padre, confía en que todo mejore entre ellos en el plano sentimental. Esta revista tiene información de primera mano sobre el contacto que ambos mantienen, cuestiones que te detallamos en el interior de la publicación que estará disponible en los kioscos desde este miércoles. Un asunto sobre el que el artista también se ha pronunciado en su última intervención en televisión, dando fechas incluso de la última vez que se vieron.

Gabriela Guillén atraviesa un duro momento

Aunque no es el único asunto que golpea la cabeza de Gabriela Guillén. La paraguaya perdía hace tan solo unos días a un ser querido, una noticia que ella misma dio tras compartir un preocupante mensaje sobre la depresión. "La depresión es una enfermedad muy grave. Seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar, en un proceso muy largo de recuperar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien", escribió. Un escueto mensaje con el que pidió a todos aquellos que estaban leyendo sus palabras cierta empatía y donde además recordaba lo importante que es ponerse en los zapatos del otro antes de juzgar.

