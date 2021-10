El abogado de Antonio David Flores, Iván Hernández, ha concedido una entrevista en la que explica en qué punto están el malagueño y Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco está desaparecida a nivel televisivo. Mucho se ha hablado de la segunda temporada de la docuserie, pero lo cierto es que se desconoce la fecha de estreno. Mientras que se despejan algunas incógnitas al respecto, el abogado de Antonio David Flores ha concedido una entrevista a ‘Vergara en Compañía’ y en ella despeja muchas dudas. Entre otras, su intención de denunciar a todos aquellos que han llamado al malagueño «maltratador» sin una sentencia que lo condene, una estrategia judicial que tienen muy estudiada, tal y como se ha demostrado. «Obviamente vamos a iniciar acciones contra toda la gente que ha vertido desafortunadas afirmaciones, tanto en vía civil como en vía penal. Es el principio de muchas. Algunas ya se han interpuesto y otras se están interponiendo, porque han sido tantos programas y tantos especiales que es muy complicado», ha dicho el letrado.

Sus palabras llegan justo después de que Antonio David ganara la batalla a la productora de ‘Sálvame’ tras ser despedido. El colaborador de televisión se enteró en directo de que el programa prescindía de sus servicios, por lo que les demandó por despido improcedente. Un proceso legal del que ha salido victorioso y por el que recibió más de 80.000 euros. Aunque hay quien puede llegar a pensar en su retorno a ‘Sálvame’, nada más lejos de la realidad. Antonio David Flores se sintió vapuleado y no se plantea volver a este espacio de televisión, según ha comentado su abogado. «Nadie puede asegurar nada en esta vida, pero yo en lo último en lo que pensaría es en la vuelta de David a ‘La Fábrica de la Tele’. Le han hecho muchísimo daño tanto a él como al resto de la familia», ha dicho el defensor de Antonio David.

El otro asunto que ha tratado Iván Hernández es todo lo relacionado con Rocío Carrasco. ¿Se plantea demandarla Antonio David tras las duras acusaciones que aparecieron en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva? El letrado mantiene que él solo la ha llevado a los tribunales para defender a sus hijos, una tónica que pretende seguir llevando en el futuro. «Hasta el día de hoy nunca le ha puesto una demanda o querella a Rocío Carrasco que no sea por proteger los derechos de sus hijos», ha dicho su defensor.

No es la única cuestión que despierta curiosidad y es que hay muchos que se preguntan también si finalmente Rocío Carrasco abrirá el caso de malos tratos contra Antonio David. Aunque según pudo saber SEMANA el proceso era arduo y complicado, en un principio se aseguró que esta era su intención con la docuserie. «Han pasado seis meses desde el inicio del documental y no existe reapertura del caso. Supuestamente ese era su objetivo, pero hasta día de hoy no se ha hecho», ha dicho Iván Hernández. De momento, Rocío Carrasco permanece en silencio y no ha vuelto a dar detalles acerca de sus planes judiciales.