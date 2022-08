La tensión en la familia de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha llegado a límites insospechados y tiene a los protagonistas con los nervios a flor de piel. Mucho se ha hablado de las salidas de tono del torero al estallar ante la insistencia de la prensa que sigue sus pasos a diario para saber qué sucede en su matrimonio. Pero ahora la salida de tono que más ha enfurecido a todos ha venido de la mano de Gema Aldón, hija de la mujer de Ortega Cano, que no ha estado muy acertada a la hora de defenderse de los dimes y diretes que los usuarios de las redes sociales le realizan, con mayor o menor malicia, para echarle en cara sus intervenciones públicas, la situación tensa que se respira en su familia y la falta de claridad de su madre a la hora de hablar de lo que sucede en su casa y, más concretamente, en su corazón. Muchas polémicas que han terminado por desbordar a Gema Aldón, que ha terminado por desearle un cáncer a aquellos que le han contrariado.

Gema Aldón se ha convertido en protagonista de la disputa matrimonial entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Mientras que la pareja decide su futuro, en común o por separado, la hija de la diseñadora se ha subido a la palestra para defender a su madre y aclarar el motivo por el que llamó “cerda” a Gloria Camila, entre otras lindezas y amenazas. Un mensaje de mal gusto que ella misma desveló en el ‘Deluxe’ y que podría traerle problemas judiciales, pues el asunto ya está en manos del abogado de la hija del torero. Eso sí, ha dicho que no emprenderá acciones legales por el momento. Mientras tanto, Gema Aldón continúa ganándose nuevos enemigos en las redes sociales, donde ha protagonizado amargos enfrentamientos en los que ha terminado por desearle una fatal enfermedad a aquellos que se atrevan a contradecirla. Esto ha provocado una oleada de críticas por banalizar con el cáncer y no respetar a sus víctimas, como así se han empeñado en hacerle entender.

Gema Aldón ha aprovechado su perfil de Twitter para hacerse oír y dejar claro lo que piensa respecto al conflicto familiar de su madre y su esposo, así como con la hija de éste. Sin embargo, en vez de explicar los motivos por los que su madre no habla claro sobre sus sentimientos, o qué piensa realmente de Gloria Camila, o explicar qué sucede en su entorno, ha entrado directamente a insultar a sus detractores: “Valientes patéticas. A ustedes sí que os debería entrar un cáncer en la lengua por el mal hablar”, le espetaba Gema Aldón a una usuaria de Twitter, que le indicaba lo desafortunadas que eran sus palabras: “No se puede jugar con las enfermedades, porque las personas que las sufren lo pasan mal ellos y sus familias y amigos”.

La hija de Ana María Aldón, al comprender que se había equivocado al desearle un cáncer de lengua a sus detractores, se ha arrepentido y ha eliminado el mensaje. No obstante, ya era tarde, porque los usuarios ya realizaron un pantallazo para dejar constancia del feo gesto de Gema Aldón. Y es que no es el único. “Patética te lo vuelvo a repetir que yo soy embalsamadora, patética, por si eres un poco sorda o no lees bien las cosas, te lo repito de nuevo”, le decía ahora a otra usuaria de Twitter que destacaba, con mala fe, que son lo que son gracias a la familia de Ortega Cano: “Si es lo que habéis buscado en años, casar a la madre con algún famoso y mayor, porque claro, más joven os ve las intenciones de busca famosos”.

Ambas partes no están bien, entran en cuestiones delicadas y muy personales, pero quizá Gema Aldón debería tener más reparo a la hora de entrar en el insulto o a desear cánceres por doquier, pues ella aceptó entrar en el juego al convertirse en personaje público, lo que desgraciadamente conlleva convivir con opiniones desagradables de personas anónimas. Ella ya ha prometido que no se piensa callar nada para defender a su madre en todo lo que haga falta, aunque quizá se le haya ido un poco la mano en su pretensión de hacerse oír.