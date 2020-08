Hace unos días que saltó la noticia de una supuesta pelea en un chiringuito de Málaga entre Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar. ¿Qué pasó realmente’?

Hace unos días que conocimos una sorprendente noticia de Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar. La pareja, que lleva saliendo ya varios años, habrían protagonizado una fuerte discusión en público. Esto habría ocurrido durante sus vacaciones en Málaga, concretamente cuando se encontraban en un chiringuito en la playa. Según los clientes del local, ambos se enfadaron mientras disfrutaban de una agradable comida en el mencionado lugar. Pero, ¿qué pasó realmente? Rocío Flores se ha visto en la obligación de aclarar lo que realmente ocurrió y así evitar estar, de nuevo, en el centro de la polémica.

Rocío Flores desvela qué ocurrió realmente con su novio, Manuel

Ha sido a través de su cuenta de su cuenta de Instagram, donde además es muy activa, donde la nieta de Rocío Jurado ha aprovechado su presencia para contar lo que ocurrió realmente. «Bueno familia, como sabéis no soy mucho de entrar en estas cosas, pero como me estáis revolucionando Instagram, lo voy a explicar para despejar cualquier tipo de duda», comenzaba diciendo en la mencionada red social a través de un Stories. «Salió que ayer mi pareja y yo fuimos a comer a un restaurante y tuvimos una bronca monumental, pues no hay nada de verdad en ese asunto«, asegura con un rostro en el que no se ve nada de preocupación por las últimas noticias sobre su relación.

Después, Rocío Flores ha querido contar qué ocurrió: «Lo que pasó es que fuimos a comer a un restaurante de unos amigos míos y nada, pedimos demasiada comida, éramos dos personas y lo pedimos para llevar lo que sobró. Básicamente porque no somos de tirar la comida, ¿vale?», ha seguido explicando. «Me parece un poco feo y un poco patético que haya gente en el mundo que por salir un minuto en televisión se invente ese tipo de cosas, pero me parece todavía peor que se dé veracidad a esas cosas y que se suelten así sin ton ni son, sin ver el daño gratuito que se puede hacer a alguien. Me parece horroroso«, ha continuado diciendo, ahora sí con un tono más enfadado debido a la situación.

«Pero bueno, que ya está. Aclarado queda y ahora voy a seguir disfrutando del domingo con mi pareja», ha sentenciado en dicha publicación. Pero, la hija de Rocío Carrasco se ha sincerado sobre lo que supone ser un personaje público en estos casos: «Por cierto, creo que las personas que somos personajes públicos tenemos que asumir quienes somos, de dónde venimos y a lo que estamos expuestos, que yo lo intento asumir siempre la verdad, pero con este tipo de cosas y de informaciones totalmente falsas me parece un poco triste», cuenta visiblemente afectada por lo que se había dicho de ella y su pareja.