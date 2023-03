Francisco Rivera y Lourdes Montes salen en defensa de Eva González tras los reproches de Lucía Rivera

La separación de Eva González y Cayetano Rivera no ha provocado que los cuñados de la modelo rompan lazos con ella. Así lo ha dejado claro Francisco Rivera junto a Lourdes Montes en una cita que han tenido este jueves 30 de marzo, donde han sido preguntados por lo que Lucía Rivera dijo sobre ella en su biografía. Un libro en el que la joven cuenta que le hubiera gustado recibir unas migajas de cariño por su parte, palabras muy dolorosas a las que Eva también reaccionó. "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", dijo Lucía. "Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", añadió. Eva no quiso cargar contra ella, pero sí dejó claro su impacto frente a las cámaras.

Sin titubeos han salido en defensa de ella y Francisco y Lourdes han desvelado lo que han vivido junto a ella, lo cual ella a buen seguro agradecerá. "Tenemos una relación estupenda. Los primos se tienen que ver y eso no va a cambiar y va a ser familia toda la vida, claro", ha dicho. Tienen relación con ella y eso no cambiará, dando igual que hayan roto su matrimonio Eva y Cayetano. El torero ha preferido, en cambio, no decir su opinión.

Vídeo: Europa Press