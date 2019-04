El torero e Isabel Pantoja nunca se han llevado bien, algo que hace que Fran Rivera prefiera no opinar sobre la participación de ésta en 'Supervivientes'. Sin embargo, sí habla de lo mucho que está apoyando a su hermano Kiko.

A Isabel Pantoja le quedan unas pocas semanas para tener que viajar a Honduras para participar en la nueva edición de ‘Supervivientes’. SEMANA fue la encargada de anunciar que la cantante iba a ser concursante de este reality, y unos días después, Telecinco lo confirmaba.

La noticia se convertía en todo un bombazo y ha revolucionado a todos, incluso a la familia de la tonadillera. Mientras su hijo Kiko Rivera continúa en el interior de la casa de Guadalix, Irene Rosales ya desvelaba cómo ha recibido la gran noticia y le ha deseado todo lo mejor para esta experiencia.

Pero, ¿qué piensa Fran Rivera sobre esta noticia? Pues bien, el torero prefiere no decir nada sobre Isabel Pantoja, ya que su relación no es muy buena. A pesar de que en algún momento ha expresado su malestar, en sus últimas declaraciones prefiere ser sincero y decir que no va a decir nada al respecto.