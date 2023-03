Fran Rivera explica por qué no fue al homenaje de su tío Riverita y lanza un zasca a su primo Canales Rivera

Fran Rivera y Canales Rivera llevan tiempo enfrentados. Al torero no le han hecho gracia las palabras del colaborador aireando sus problemas familiares en la pequeña pantalla, tal y como mostraban unos audios que destaparon en 'Sálvame'. Hace unas semanas le lanzó un dardo envenenado: “Si le hubiera dedicado al toro lo que me dedica a mí, le habría ido mucho mejor”. Entonces dio la impresión de que ya no iba a hablar más sobre los asuntos familiares, pero su ausencia en el homenaje a su tío, José Riverita, para algunos, ha sido interpretado como una manera de evitar encontrarse con su primo. Nada más lejos de la realidad. Asegura que le habían avisado para que asistiera al homenaje en Barbate a su tío: "Sí, me llamó mi tío Antonio para ir, pero imposible, estaba de viaje por trabajo y me tuve que ir. No llegué a tiempo. Me dio una pena horrorosa no poder estar sí, sí me avisó mi tío Antonio y lo que pasa es que anda uno todo el día para arriba y abajo".

Vídeo: Europa Press

Además, ha subrayado que habría ido al acto, en el que estuvo presente su primo, quien recientemente ha vuelto a arremeter contra él. "Claro que sí, yo no tengo problemas con la gente, con nadie, el que lo tiene es él", ha aclarado Fran. El diestro reconoce que lleva mal tener que hablar de disputas familiares en público: "Me cuesta hablar de mis cosas imagínate más de la de los demás". Sin desmentir las informaciones sobre su supuesto interés de evitar encontrarse con Canales Rivera, cuando el reportero le detalla que José Antonio tampoco veía inconveniente en que ambos se encontraran en el homenaje, responde con un sonado zasca: "Yo no tengo problemas con la gente, el problema lo tiene él".

En cuanto a su malogrado tío, le recuerda con mucho cariño y asegura que entiende que el pueblo de su tío le haya nombrado hijo predilecto: "Es que mi tío José no lo conocíais bien, era un hombre maravilloso, especial". Estas declaraciones las ha hecho desde la tierra de su familia materna, la localidad malagueña de Ronda, horas antes de participar en una gala contra el cáncer con su grupo de música "una y nos vamos". Sobre la nueva ilusión de su hermano, Cayetano Rivera, con la periodista portuguesa Maria Cerqueira, prefiere guardar silencio y no desvelar si esta es novia de su hermano.

El distanciamiento entre Canales Rivera y Fran viene de lejos. Al parecer llevan años sin dirigirse la palabra, aunque fue el pasado mes de enero cuando el distanciamiento se tensó aún más después de se que saliesen a la luz unos audios del colaborador de 'Sálvame' despachándose a gusto. En unos clips en los que se le escucha cómo mantiene una conversación con una tercera persona, se puede escuchar lo siguiente: "Vendo mi historia igual que otros las venden en el 'Hola'. Yo no tengo la culpa de que él se haya portado así conmigo. ¡Como el mismísimo culo! De esas... bufff. Me cabreaba que este tipo estuviese conmigo estupendamente por delante y después por detrás me pegaba una puñalada. En ese momento, yo lo que hubiese querido era tenerlo delante. Para mí lo hizo muy mal. Es que lo que más le gusta es tocarme las pelotas. Si la mierda es mía, yo me la como entera. Los últimos 25 años con él es absolutamente ninguna. El día que nosotros estemos en algún sitio y yo saque el hacha de guerra. Mira, solo te digo una cosa: corre y no mires para atrás. Un día que yo me tome una copa contigo, te voy a contar un montón de cosas y vas a flipar". Sus palabras hicieron estallar a Fran, quien le contestó con una pulla: “Si le hubiera dedicado al toro lo que me dedica a mí, le habría ido mucho mejor”.