El comentario de Fran Rivera sobre su sobrino que puede enfadar a su hermano, Cayetano Rivera

Fran Rivera ha encontrado en el programa de Susanna Griso su espacio personal en el que aportar su opinión sobre temas de plena actualidad y, en ocasiones, alguna pincelada sobre su vida personal. Así ha vuelto a hacer este miércoles, cuando el torero ha querido dejar claro que la relación de su mujer, Lourdes Montes, y la de su hermano Cayetano Rivera, Eva González, es buena, a pesar de todo lo que se ha comentado.

“Se llevan mejor ellas que Cayetano y yo”, explicaba el torero por enésima vez, para dejar claro que esos gestos que en la prensa dan mucho que hablar, en realidad tienen otra explicación. De hecho, estuvieron juntos almorzando el pasado domingo los cuatro juntos. Aun así, este no es el mensaje que podría mosquear a su hermano y es que Fran Rivera, nada más pronunciar la frase, supo que podría acarrearle un tirón de orejas de su hermano.

Cayetano Rivera ha dado algunos detalles sobre la crianza de su hijo, al igual que Eva González a través de sus redes sociales. Sin embargo, no es lo mismo deslizar algún detalle sobre tu hijo a que lo haga otra persona. Aun así, la confesión de Fran Rivera sobre su sobrino podría ser inocente y no tener mayor transcendencia, teniendo en cuenta que es un bebé: “Cayetano es un llorón y sé que no le gustará al padre que lo diga”.

Seguramente no haya mayores problemas entre los hermanos Rivera, pese a la certeza de Fran Rivera de que Cayetano se molestará con su revelación. El diestro ya se adelantó a su hermano y presentó a su sobrino en redes sociales en un arrebato de alegría. Ellos se conoces y sabrán perdonarse cualquier desliz.