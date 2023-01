Las pasadas navidades, Fran Rivera sorprendía a todos al confirmar que no iba a pasar esas fechas tan señaladas con su hermano, Cayetano Rivera. Un día después, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez reaparecía en público y lo hacía junto a Kiko Rivera. Fueron unas imágenes que echaron más leña al fuego y con las que dejaron caer que ante las adversidades iban a estar juntos. Ahora, el marido de Lourdes Montes ha aclarado que su relación con su hermano está «bien», pero del DJ no tiene ninguna intención en recuperarla.

Vídeo: Europa Press

Con motivo de la inauguración del Museo de José Ortega Cano, Fran Rivera aparecía como uno de los invitados de la noche y se dirigía a la prensa para alabar la figura del diestro y el importante papel que desempeñó en el mundo del toro. Después, intentaba no responder a las preguntas sobre la relación con sus hermanos, aunque ante la insistencia de los medios quiso dejar claro que las cosas con Cayetano Rivera «están bien». Sin embargo, a la hora de hablar de Kiko Rivera dejaba claro que, aunque no le incumbía a la gente, no quería tener ningún tipo de relación con él. «No tengo ningún interés«, dejaba claro.

Fran Rivera se ha mostrado muy tajante y admitía que no tiene ningún tipo de intención en arreglar las diferencias que tiene con él porque ambos tienen formas distintas de vidas. No quiere a su lado a gente «que le hagan daño» pues considera que «no me lo merezco». «Cada uno en su vida, en su casa y Dios en la de todos. Con quien no aporte, no merece la pena», aseveraba. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras del diestro.

Muy buena relación con Eva González

Aunque su relación con Cayetano Rivera es un poco distante, Fran Rivera va a estar a su lado cuando lo necesite. En este sentido, en medio del proceso de divorcio con Eva González, el marido de Lourdes Montes aclara que tiene una buena relación con la presentadora y que el que se divorcia es su hermano, no él. «Lo importante es que sean felices. Lo importante, los niños y el respeto. El otro día por mi cumpleaños me llamó y como siempre muy cariñosa. Se ha separado con todo el respeto pensando en lo mejor para los dos y sobre todo para mi sobrino que es lo importante», reflexionaba.