Laura Matamoros y su hermana, Anita Matamoros, han pasado juntas una jornada en Marbella después de haber coincidido en Tarifa. Disfrutan de un tiempo entre hermanas antes de que tengan que poner rumbo a Madrid para retomar su rutina.

Hace unos días, Laura Matamoros y su hermana, Anita Matamoros, coincidían en Tarifa después de que ambas eligieran esta playa gaditana para pasar unos días. Estuvieron disfrutando de una jornada de playa y chiringuito, y no dudaron en hacerse una sesión de fotos para compartirla poco después en las redes sociales.

Pues bien, cuando creíamos que este iba a ser el único reencuentro de verano, ahora las hermanas Matamoros han viajado hasta Marbella, Málaga, para pasar unos días más juntas. Este planazo hace ver que ambas mantienen una relación estupenda después de que enterraran ya hace un tiempo el hacha de guerra. Ahora no dudan, incluso, en hacer planes juntas y también viajes.

De Tarifa a Marbella para pasar tiempo juntas

Durante su jornada en Marbella, Laura y Anita han pasado el día en la playa, disfrutando del sol y de un ratito juntas. Además de ponerse al día, las hermanas habrán hablado de en qué punto se encuentra la relación de la más joven con su padre, Kiko Matamoros. Hay que recordar que el colaborador de televisión continúa ingresado en el hospital y que él mismo aseguró que no mantenía relación con la hija que tiene en común con Makoke.

Cuando ya se ha puesto el sol, las hermanas Matamoros cogían todas sus pertenencias para volver al hotel. Antes de coger el coche, Laura y Anita se han parado en el paseo marítimo para hacerse algunas fotos. Y es que les acompañaba además de David Salvador, el novio de Anita, el pequeño Matías, el hijo que Laura Matamoros tiene fruto de su relación con Benji Aparicio.

Un reencuentro muy esperado

El verano está siendo imparable para Laura y Anita Matamoros. Las hermanas han preparado sus vacaciones para que sean inolvidables, y así está siendo. Laura Matamoros ha pisado ya varios destinos por España en compañía de su pareja y el hijo que tienen en común. Lo han hecho solos o en compañía de amigos. Por su parte, su hermana Anita Matamoros está haciendo lo mismo.

Después de visitar el norte, estar en Madrid y viajar a Marbella, la joven se encuentra en Tarifa, destino en el que casualmente también se encuentra Laura Matamoros. Ahora junto a ella ha vuelto a Marbella antes de tener que poner rumbo de nuevo a la capital. El hecho de haber coincidido en el sur ha posibilitado un reencuentro entre ellas, del que por supuesto hay pruebas. Y es que como dos exitosas ‘influencers’, Laura y Anita han compartido lo bien que lo han pasado. De Kiko a Diego: repasamos los polémicos retoques de Carla Barber al clan Matamoros

En unos días volverán a Madrid

La última vez que las vimos juntas fue justo después de que se pusiera fin al Estado de Alarma en nuestro país. Laura recibió la visita de Anita en su casa, donde compartieron con todos sus seguidores un vídeo de cómo preparaban una receta para merendar. Además, cabe destacar, que durante el confinamiento, las hermanas hicieron varios directos juntas, lo que demostró que volvían estar muy unidas.

De viaje mientras su padre sigue ingresado en el hospital

Laura y Anita están disfrutando de sus vacaciones de verano mientras su padre, Kiko Matamoros, continúa ingresado en el hospital. Al parecer, Laura está muy pendiente del colaborador de televisión. De hecho, durante los días que pasó en Madrid antes de poner rumbo al sur, acudió a verlo.

Sin embargo, la que se está mostrando más ausente es Anita Matamoros. La joven aseguró que estaba muy pendiente de su padre durante la primera operación a la que se sometió para extirparle la vesícula, pero días después, el propio Kiko aseguraba que no sabía de qué forma estaba al tanto, ya que no tenía relación con ella. «No sé si mi hija está al tanto de cómo estoy después de la operación. Por mi parte no, desde luego. No sé si alguien ha podido informarle, pero si se ha informado porque se ha interesado ella, pues mejor, sino, pues tampoco pasa nada», comentaba Kiko Matamoros desde el hospital