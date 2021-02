«Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado, necesitaba sentirme arropada». Estas fueron las palabras de Chabelita Pantoja tras el bautizo de su hijo. A día de hoy, la joven sigue estando decepcionada con su familia. Te mostramos todas las fotos del peor día de la vida de la hija de Isabel Pantoja.

Cuando el día tenía que ser para ser feliz, Chabelita Pantoja no se sintió así. El bautizo de su hijo, Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla, se celebró en el verano de 2018 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. SEMANA pudo ser testigo en EXCLUSIVA de todo lo que ocurrió en la iglesia y en la celebración posterior, y compartió con todos los lectores las fotos de este evento familiar.

Sin embargo, la joven no disfrutó al 100% este bonito día, ya que hubo dos ausencias familiares que empañaron su felicidad, la de su madre, Isabel Pantoja, y la de su hermano, Kiko Rivera. Y es que fue el peor día de su vida. Así lo dice ella misma en Lecturas, donde recuerda con nostalgia esta fecha, que difícilmente olvidará.

En SEMANA ya desveló lo decepcionada que se sentía por la ausencia de su familia: «Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado, necesitaba sentirme arropada», declaraba en EXCLUSIVA para SEMANA. Su madre y su hermano tomaron la decisión de no estar presentes, algo que a día de hoy le sigue doliendo a Chabelita.

Chabelita Pantoja se mostraba decepcionada con parte de su familia

En el medio citado anteriormente, Chabelita Pantoja desvela que entiende ahora los motivos que llevaron a su hermano a no acudir: «Mi hermano me dijo que le había dado una recaída de la depresión, pero nada más. Lo de mi madre me molestó, me dolió y lo pasé muy mal», explica rota.

Pero su malestar es tal no solo por cómo se sintió ella, también por su hijo, que ya tenía cuatro años, una edad en la que ya uno es un poco más consciente de las cosas. «Era el bautizo de Alberto, mi hijo no era un bebé. Se entera y es consciente de todo. Dentro de dos años hará la comunión…», dice la hija de Isabel Pantoja en el citado medio.

Sufrió mucho por su hijo, que ya era más consciente de todo

A pesar de la decepción que sintió durante ese día tan especial para su familia, Chabelita Pantoja está viviendo una etapa muy especial en su vida. Y es que está a punto de dar el ‘sí, quiero’ a su pareja, Asraf Beno. No sabemos por ahora si volverá a haber otras ausencias, pero lo cierto es que hace apenas unas horas, la joven recibía la mejor de las noticias.

En un acto de valentía y como señal de apoyo a su hermana, el dj ha revelado este jueves cuál será su papel en la boda de su hermana. «Yo soy el que te voy a llevar al altar en tu boda», decía el músico, una revelación que ha emocionado profundamente a la joven. Kiko Rivera no ha querido poner ninguna condición para su boda, solo recordar a su hermana que estará ahí pase lo que pase y dándole igual quien vaya. «Si hace falta te organizo la despedida de soltero a Asraf«, ha comentado Kiko entre carcajadas en ‘El programa de Ana Rosa’.