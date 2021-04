Quedan apenas unos días para el estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes 2021’. Mientras llega ese momento, tenemos las fotos oficiales de sus concursantes.

El estreno de ‘Supervivientes 2021’ tiene los días contados. La nueva edición de uno de los ‘realities’ más exitosos da el pistoletazo de salida este jueves 8 de abril. Hay que destacar que los concursantes confirmados para esta nueva edición llevan ya unos días en Honduras, hasta donde viajaron en plenas vacaciones de Semana Santa en nuestro país. Eso indica que ya llevan unos días conviviendo en la casa en la que se instalan días antes de que sea el estreno.

El próximo jueves podremos ver, entonces, cómo todos los concursantes de esta edición se tiran del helicóptero. Mientras llega ese momento, la cadena ha facilitado ya las fotos oficiales de los concursantes confirmados que hay por el momento. Los rostros conocidos que vivirán la experiencia más increíble de sus vidas ya se han colocado los famosos pantalones de montaña y las camisetas rojas para posar para el fotógrafo del programa.

Los concursantes ya tienen sus fotos oficiales de ‘Supervivientes’

Todavía no ha empezado la edición y ya conocemos algunas polémicas. Sin ir más lejos, Alexia Rivas tuvo que defenderse de las críticas después de que se conociera que sería concursante de ‘Supervivientes’. «La que no quería tele», le decía un internauta. Ella ha querido defenderse y lo ha hecho vía redes sociales: «No tendría por qué explicarme. Si quisiera haberme aprovechado, en su momento hubiera ido de plató en plató y ahora tendría una casa comprada».

Ha reconocido que ‘Supervivientes’ le parece una aventura «impresionante» que, por supuesto, no quiere perderse y debe vivir. «Gracias a la cual mucha gente me puede conocer», indica. Por tanto, esta será su gran oportunidad para que descubramos a la verdadera Alexia Rivas. «Soy periodista, quiero tele porque es donde he trabajado toda mi vida. Pero no televisión de lo que todo vale». Explicaba estar emocionada y nerviosa a partes iguales: «Quiero que me conozcáis y quiero, sobre todo, ser yo misma.

Omar Sánchez conoce a Sylvia Pantoja

La pareja de Anabel Pantoja no puede estar más feliz de dar este paso. Es el primer ‘reality’ en el que participa desde que empezara a salir con la sobrina de Isabel Pantoja. Tiene muchas ganas e ilusión por ponerse a prueba y demostrar quién es más allá de su papel como pareja de Anabel Pantoja. Eso sí, tendrá que afrontar dificultades que van mucho más allá del hambre, las inclemencias del tiempo y las pruebas que el programa les proponga para asegurar su permanencia en la isla. También debe sumar a esto el tener que convivir con lo puesto con personas con caracteres muy fuertes, entre los que se encuentra Sylvia Pantoja, prima de Isabel Pantoja, quien se lleva especialmente mal con Anabel Pantoja.

«No conozco a nadie. Es la primera vez que vaya a convivir con todos los concursantes», ha desvelado sobre el encuentro que tendrá tanto con Sylvia Pantoja, gran enemiga de su pareja, y de Alejandro Albalá, que fue pareja de la primera de Anabel, Chabelita Pantoja. Parece que todavía no piensa mucho en esto y se centra en los nervios que tiene por salir «por primera vez en la tele».

Pero no son los únicos concursantes que esperan vivir una de las experiencias más increíbles de sus vidas. A continuación, os mostramos todas las fotos oficiales de todos los participantes de esta edición: