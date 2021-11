La relación sentimental entre Mar Flores y Elías Sacal no ha estado exenta de polémica. La modelo y el empresario han protagonizado varias rupturas y sonadas reconciliaciones, siendo la última la que parecía definitiva. Pero no. Ahora hemos conocido que se han vuelto a reconciliar. Algo que llama la atención después de que la socialité se sintiera engañada por el millonario mexicano. Durante esta tarde del jueves, ‘Sálvame’ ha hablado de una información sobre Mar Flores, asegurando que ella había contactado con un paparazzi para intentar pillar a Elías Sacal con Rosanna Lerdo. Unas fotografías que SEMANA publicó en exclusiva, pero no era Rosanna la mujer en cuestión. Este documento gráfico, que compartimos a continuación, fue tomado durante el verano, en el momento en el que la relación entre Flores y Sacal estaba en pausa. Una vez más.

SEMANA publicó en exclusivas las fotos de Elías Sacal con otra mujer, que no era ni Rosanna ni Mar Flores

Hay que recordar que Mar rompió con Elías a principios de julio, cuando se enteró por una publicación en México que él estaba con Rossana Lerdo de Tejada, viuda del empresario azteca Jorge Vergara. Los medios mexicanos afirmaban en ese momento que la relación de Mar y Elías llevaba casi tres meses meses rota, pero después supimos que eso no era verdad. “No es cierto que esa relación llevara meses finiquitada, como ha dicho Elías. Ellos hablaban a diario. Se sabe que Mar no podía estar viviendo con él porque tiene que pasar días en España con sus hijos”, nos contaba una fuente muy cercana a la pareja.

Por si fuera poco, este medio tuvo acceso a la información de las vacaciones de ensueño que tenían programadas Mar y Elías. Y a una semana antes de que apareciesen las fotografías en Miami de él con Rossana, el mexicano y Mar seguían hablando todos los días, ultimando su tour por la Costa Azul que incluía Mónaco, Antibes, Saint-Tropez y Capri.. Un viaje que él no canceló y que hizo con otra mujer. Ni Rosanna ni Mar.

El empresario mexicano no canceló el viaje programado con Flores

Tras conocer la infidelidad de su pareja, la socialité rompió con él. ¿Y Elías Sacal? Pues el magnate no parecía dispuesto a echar a perder el viaje y siguió adelante con sus planes… Pero ni con Mar ni con Rosanna, la mujer que había supuesto la ruptura entre él y Mar Flores… Llegó a Montecarlo el pasado 9 de julio. Y disfrutó de una agradable velada con una guapa joven, imágenes a las que tuvo acceso SEMANA en exclusiva y que este jueves han vuelto a cobrar protagonismo. Mientras, Mar disfrutó de un verano en Ibiza con sus hijos. “Ha hecho verdaderos esfuerzos por estar con Elías, al compaginar su vida familiar cuidando de sus cinco hijos y a la vez viajando y viéndose con Elías cada tres meses en cualquier rincón del mundo”, nos contó un amigo de la exmodelo. Ahora, todo este esfuerzo ha vuelto a tener sentido para ella tras su reconciliación con el mexicano. A continuación, te mostramos las fotografías de Elías Sacal con otra mujer, encargadas por la propia Mar Flores.