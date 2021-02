La hija de Makoke y Kiko Matamoros, en compañía de su novio, David Salvador, están disfrutando de unas merecidas vacaciones en México y este es el álbum de fotos de su viaje.

Anita Matamoros no puede estar más feliz de haber encontrado unos días para desconectar en el paraíso. La hija de Makoke y Kiko Matamoros aprovechaba que es legal viajar hasta México para disfrutar de la buena temperatura en compañía de su novio, David Salvador. Aunque ha pasado unos días complicados en el inicio de su viaje, la joven ya se encuentra mejor y no ha dudado en aprovechar al máximo el tiempo que le queda antes de tener que volver a Madrid.

Tras su recuperación, Anita Matamoros ha aprovechado el martes para contratar los servicios de una empresa que hace trayectos en embarcaciones. La pareja ha podido conocer a una tripulación de lo más simpática, que les tenía preparado el barco con mucha comida y bebida, e incluso flotadores gigantes en forma de unicornio y pato.

Han pasado una jornada en alta mar, desde donde Anita Matamoros compartía el agua tan impresionante. Anita Matamoros aprovechaba también para ver el atardecer desde el barco. Una experiencia que nunca olvidará y que le está permitiendo cargar energía para cuando tenga que volver a la capital y retomar el trabajo y sus clases universitarias.

Anita Matamoros y su novio están viviendo un viaje increíble

Después de anunciar que tendría que pasar menos tiempo de vacaciones por motivos laborales, hace unos días contaba otro contratiempo que ha sufrido durante su viaje. «Contaros que se acabo de ir el médico y que hoy he pasado posiblemente la peor noche de mi vida porque desde las tres de la mañana estoy vomitando, he perdido la cuenta. Puede que haya vomitado nueve o diez veces. También he ido al baño y fatal. Dicen que es algo muy común que le pasa aquí a la gente que viene», empezaba diciendo Anita Matamoros desde la cama.

«He bebido como cuatro litros de agua, que los he vomitado todo. Pero me ha dicho el médico que tenía que estar hidratada. Me ha pinchado en el culete. Y nada… Me da mucha pena, porque este viaje se tuerce por momentos…», desvelaba muy triste. «Mira que no soy de quejarme eh, pero madre mía, qué mala suerte», terminaba diciendo.

Ya se ha recuperado de los días malos que ha pasado de salud

Adelantándose a las críticas que sabía que iba a recibir a través de las redes sociales, hizo un comunicado hace unos días para explicar que cogía un avión para viajar a México porque estaba permitido: «Lo hemos mirado muchísimo antes de tomar la decisión de viajar. Y sí, está permitido, de hecho, en el siguiente Story os dejaré una página que explica perfectamente a dónde no y dónde sí se puede viajar y con qué condiciones y medidas», empezaba explicando.

«Como todos sabemos, la situación es complicada y hay que ser responsables y sobre todo muy prudentes. Pero creo que no debemos (siempre que podamos) renunciar a viajar, a ir a cenar a un restaurante o ir a un concierto, si se hace cumpliendo con todas las medidas. Pienso honestamente que la vida tiene que seguir y no está mal apoyar a diferentes sector que están sufriendo tantísimo… siempre con cuidado y responsabilidad», continuaba.

«Por si alguien todavía tiene alguna duda, no es un viaje estrictamente de trabajo, pero también tengo que hacer unas cosas ahí, aún así, no va a ser ninguna excusa y porque no veo la necesidad de camuflarlo cuando realmente es legal, se puede. Para los que quieran saber más sobre las medidas, es obligatorio un PCR 48 horas antes, tanto para la ida como para la vuelta. Sé que no tengo que justificarme de nada, pero como últimamente salen tantos jueces por las redes, prefiero que tengáis toda la información por mi parte. Un beso gigantesco», terminaba diciendo.

A continuación, os mostramos todas las fotos del increíble viaje del que están disfrutando a pesar de que los primeros días en México han sido para olvidar: