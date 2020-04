6 Elena Tablada

Elena Tablada está pasando por una de las etapas más felices de su vida y no duda en compartir en sus redes sociales lo impaciente que está ante la inminente llegada de su bebé. A pocos días de que la diseñadora pueda ver la carita de su hija, ha publicado varias imágenes en las que podemos ver en el avanzado estado de gestación que se encuentra. «Aquí sigue! Boba no es, Dirá: Con lo mala que está la cosa fuera y lo rico que me cocina mi papá, mejor me quedo en este hotel!«, ha escrito.