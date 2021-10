La actriz y presentadora ha comenzado los ensayos para preparar ‘Telepasión’ de TVE y así lo comunicaba a sus seguidores. «Mi Aless, tú me ensañaste que el CORAJE no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas. Por eso he desempolvado mis mallas de ballet que llevaban siglos en un cajón para poder prepararme para el rodaje de Telepasión que veréis esta Nochebuena en @rtve».