Ana Obregón ha compartido un bonito recuerdo de su madre y su hijo a través de una simpática imagen con la que ha querido remontarse a los felices momentos que ha vivido junto a ellos. «Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto….Que ya no me importa nada no volver a serlo nunca jamás. Gracias Mamá … Gracias Aless…», escribe.