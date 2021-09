La presentadora ha querido compartir con sus seguidores su último look como suelen hacer las influencers hoy en día. Sin embargo, ella no es de vender utopías y vidas de ensueño y no duda en mostrar que es una mujer normal y corriente, madre de familia y con una casa, quizá más grande que el resto, pero en la que hay instantes en las que reina el caos: “Para que veáis el nivel de desastre que tengo en casa”, confiesa la mujer de Juan del Val con simpatía. Sus seguidores han aplaudido su foto y es que es de las pocas famosas que no esconden que no es perfecto, lo cual le acerca a todos.