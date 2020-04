4 Toñi Moreno

Toñi Moreno no está llevando nada bien el encierro en casa. Sin embargo, intenta ponerle buena cara al mal tiempo. La presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le ha dado un giro a su rutina y ha aprovechado el sol que hacía para salir a la terraza a hacer un poco de ejercicio. «Todo o nada 😂😂😂😂 así he sido toda mi vida. O acaba pronto el confinamiento, o me veo en las próximas olimpiadas 😉. Hoy me he levantado con el ánimo bajo , así que lo subo al ritmo de hipopresivos con mi amiga @yosoymamifit y luego con @alexghita1993 vamos que ya queda menos para besarnos», ha escrito junto a una imagen en la que aparece tirada en el suelo pero con una amplia sonrisa en la cara.