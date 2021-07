Después de varios días de ausencia de redes sociales para desconectar de su realidad (coincidiendo con el cumpleaños de su prima Anabel Pantoja), Kiko Rivera ha regresado a su cuenta de Instagram cargado de energía para anunciar que está trabajando en un nuevo proyecto. «Hoy me he levantado cargado de energía positiva. No saben las cosas que vienen en camino y las ganas que tengo de contarles», escribe.