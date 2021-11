La cantante está viviendo unos días de altibajos tras ser madre por segunda vez y ha compartido una reflexión: «Tengo muchas ganas de hacer un vídeo contando como han sido estos primeros 20 días. Nada es lo que parece en esto de los partos, los embarazos, las recuperaciones, la lactancia… cada cual vive lo suyo… Pero si que tengo una cosa clara… Ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir. Más amor a las mamis y a los papis en estos momentos… más atenciones, más detalles para ellos, más tacto… Más comprensión y más empatía. Ser padre o madre no es tarea fácil, el día a día es duro, y más si hemos tenido. “Fiesta” por la noche. También nosotros pongamos de nuestra parte… Cuidarnos, no solo físicamente sino mentalmente. Es muy fácil caer en depresión en estos momentos , es muy fácil que surjan discusiones sobretodo por el poco descanso y el estrés. Tratemos de cuidarnos en estos días ,sobretodo de las opiniones de unos y de otros 😏. Lo que uno haga ESTÁ BIEN HECHO cuando se hace desde el amor y desde el corazón. Y un consejo. Si me lo permitís. A mi siempre me ha funcionado ☺️ PAPÁ + MAMÁ felices = BEBÉ FELIZ ❤️».