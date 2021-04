Tamara Gorro no sabía que la Semana Santa iba a comenzar para ella con dolor y es que la joven influencer ha sufrido un aparatoso accidente doméstico. Un vaso ha estallado en su mano, provocándole graves quemaduras: “Mucho cuidado. Me acaba de reventar un vaso ardiendo en la mano y el dedo lo tengo fatal. Supuestamente el vaso sí se puede meter en el microondas, pero visto lo visto no. Tened mucho cuidado por favor”, decía la ex de ‘MyHyV’, a la vez que mostraba cómo había quedado su mano maltrecha.