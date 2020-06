2 Laura Escanes

Laura Escanes se ha operado el pecho y ahora se encuentra en la recuperación de la intervención. Así lo ha contado la ‘influencer’: «No sabía si hacer estos Stories o no porque creo que es un tema muy personal. A pesar de que publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no publico… Pero bueno, al final esconderlo, engañaros… siento como que no estoy diciendo la verdad. Entonces, prefería contaros. Deciros que hace unos días me operé del pecho», ha explicado en los Stories de su Instagram.