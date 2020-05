9 Natalia Sánchez

Natalia Sánchez y su pareja, Marc Clotet, han dado la bienvenida a su segundo hijo. Un precioso bebé que la actriz ha mostrado en sus redes sociales con un emotivo mensaje tras dar a luz al pequeño Neo. «4’08kg de ternura que se han hecho esperar…¡Bienvenido al mundo, Neo!✨ No sé ni por dónde empezar… ahora mismo soy un cocktail de hormonas inundado en lágrimas y no puedo ni ver el teclado del móvil… Neo ha llegado al mundo el 19/05, un poco más tarde de lo esperado pero de la forma en que me lo había imaginado…❤️», empezaba diciendo emocionada.

«Ha sido un parto 100% respetado, natural, sin epidural y poniendo toda la escucha y atención a lo que mi instinto y mi cuerpo me pedían… Luz tenue, canciones que me llenan el alma, mi amor @marc_clotet, y todas las mujeres de mi vida, las que han parido y las que no, como ángeles de la guarda susurrándome “tú puedes” y agarrándome la mano…ha sido la experiencia más increíble que he vivido jamás y todavía sigo en una nube…Menudo viaje…💫 Qué distinto es todo la segunda vez…qué distinto el lugar, aun siendo el mismo y qué distinta tú, aun siendo “la misma”…», continuaba.

«Con Lia estuvimos 7 días en el hospital, era un parto de riesgo y nuestra única misión era sacar adelante a esos poco más de 2kg que llegaron bastante antes de tiempo… Esta vez ha sido todo tan rápido, tan intenso..A las 24h nos han dado el alta, con un bebé de 4kg, en perfecto estado de salud, tras un parto mágico, sin miedo, en un momento muy “diferente” a nivel mundial y no he llegado ni a saber el número de habitación… La vida nunca deja de sorprendernos.. Ahora toca descansar, adaptarnos a nuestra nueva familia y disfrutar de cada segundo de este momento único… ¡Qué ganas!🙏😍».

«Gracias a tod@s por acompañarnos una vez más con tantísimo cariño… De verdad, es increíble… ❤️ Gracias al @sjdhospitalbarcelona por hacerlo taaaan fácil, a Moira, a la Dra.Miró, a Claudia, a María y a todo el grandísimo personal.. Y como siempre y por supuesto a ti, el mejor compañero de viaje de este planeta.. gracias una vez más por todo y por tanto…❤️ Te quiero @marc_clotet , ya somos 4..🙏⭐️». ¡Enhorabuena familia!