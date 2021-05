Jorge Javier Vázquez ya ha podido reencontrarse con su madre después de mucho tiempo sin verla. Esta ha recibido ya la vacuna contra el coronavirus y él mismo ha enseñado cómo ha sido el reencuentro entre madre e hijo: «Mi madre ya está vacunada y, después de más de un año sin acercarme a ella, le he podido dar un beso. Un beso sin mucho condimento, no vaya a ser que la liemos, pero el caso es que después de un año la he podido tocar».