India Martínez ha compartido con sus seguidores varias fotos de cuando era pequeña, recordando tiempos pasados: «La música me salvó, vosotros me salvasteis… 😘 No tenía una casa digna pero si la mejor familia. No vivía en el mejor barrio pero si la mejor gente. No tenía nada material pero con mi radio y mi música puesta al lado de mi madre lo tenía todo ❤️ Feliz #Diadelamúsica Y feliz #diadelpueblogitano. No tenía una casa digna pero si la mejor familia. No vivía en el mejor barrio pero si la mejor gente. No tenía nada material pero con mi radio y mi música puesta al lado de mi madre lo tenía todo ❤️».