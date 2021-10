En los días en los que se está conmemorando el 20 aniversario de uno de los programas más icónicos de la televisión, ‘Operación Triunfo’, Risto Mejide ha echado la vista atrás y ha compartido una imagen de hace 15 años, cuando arrancaba la edición del talent en la que ejercía de jurado. «Hoy se cumplen exactamente 15 años de mi primera intervención en OT. Tenía más pelo, menos gusto para las camisas y ninguna idea de lo mucho que me cambiaría la vida. Jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer (aunque te lo diga un jurado vestido muy hortera). A mí me decían que no duraría más de tres meses en la tele. Hoy no solo sigo ahí, sino que sigo aprendiendo cada día de la que ya se ha convertido en mi trabajo y mi pasión. Seguimos!», escribía.