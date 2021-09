Colate sufrió un problema de salud en ‘Supervivientes’ tras una caída que tuvo lugar mientras realizaba una prueba en el reality. Tuvieron que operarle de la clavícula y le fue diagnosticada «una fractura desplazada con acortamiento severo de ambos fragmentos, asimismo fracturas de tres arcos costales izquierdos». La recuperación no ha sido fácil y ha sido dos años después cuando ha vuelto a un hospital para arreglar este contratiempo. El ex de Paulina Rubio ha dado todos los detalles a través de un post de Instagram en el que aparece posando desde una cama de un hospital, aunque con la mejor de las sonrisas. «Otra vez, el mejor doctor del mundo y amigo de los de verdad arreglando uno de los cuatro huesos que me rompieron en una isla en Honduras, después de más de dos años, pronto vuelvo a estar en forma. Muchas gracias doctor y a todo su equipo y el personal del Ruber que tan bien me tratan y gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo», ha escrito Colate.