7 Chenoa

Chenoa está muy concienciada con las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo para evitar los contagios. Ha salido a pasear a su perrito y no ha dudado en colocarse su mascarilla, aunque son solo obligatorias cuando no se pueda respetar los dos metros de seguridad. Tampoco ha olvidado su gorra para evitar ser reconocida. Algo que por supuesto, no ha conseguido.