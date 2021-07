Con la llegada del verano, Ana Obregón ha echado la vista atrás para recordar una de sus vacaciones favoritas junto a Álex Lequio. La actriz se ha remontado al 3 de julio de 2014, una fecha en la que celebró la doble graduación de su hijo en las playas de Miami. «A veces la vida nos atrapa en un laberinto de felicidad del que creemos que no vamos a salir nunca. Hoy el mar se convirtió en un mar de tu memoria. Y la vida en un laberinto de tu ausencia sin salida. Sin ti. Sin tu futuro. Ni el mío. Porque esta vida ya no es vida aunque respire. Porque tu ya no estás…», escribe.