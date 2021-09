Anabel Pantoja está de los nervios y no solo por su boda. Su familia y el trabajo están provocándole cierto nerviosismo añadido, pero ha sabido qué hacer para olvidarse del mundo durante un tiempo y así calmarse en plena tempestad emocional. Vea esta y otras fotos del día que resumen qué han hecho los famosos estas últimas 24 horas

Este lunes 27 de septiembre, los famosos nos han dejado buena cuenta de lo que han hecho el fin de semana y, al parecer, pocos se han quedado en casa a ver cómo el verano se aleja del horizonte y comienza a llegar el frío otoñal. Son muchos los que han hecho las maletas para conocer mundo, redescubrir rincones inolvidables y compartir tiempo de calidad con sus seres queridos. Así lo han hecho Tamara Falcó con su novio por Segovia; Eva González con su hijo por Sevilla; o Gloria Camila Ortega con su chico por los Alpes franceses.

Sin embargo, quien no tiene en mente viajar demasiado es Anabel Pantoja y es que no tiene el cuerpo para mucho más movimiento. A escasos días de su boda con Omar Sánchez, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha demostrado cómo está buscando algo de paz entre tanto trajín y es que no solo los detalles de su ceremonia están en su mente, sino también la salud de su abuela, los conflictos familiares y el devenir del programa en el que trabaja copan sus pensamientos causándole cierta fatiga. Al menos ha sabido encontrar un rincón en el que esconderse de todo y ser solamente ella con el mundo. Vea esta y otras muchas más fotos del día que resumen las últimas 24 horas de los famosos.