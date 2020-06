6 Toñi Moreno

La presentadora de televisión no puede estar más en shock después de enterarse de la muerte de Pau Donés, tanto que no dudó en dedicarle unas bonitas palabras de despedida: «Me hiciste llorar el día que te conocí porque dabas una lección de vida por donde pasabas. Hoy estoy llorando tu marcha porque hacías mucha falta en estos tiempos, con lo que está cayendo. Te has ido regalándonos música y dando las gracias en una terraza que ya parecía la antesala del cielo. Vuela alto amigo Pau».