Paz Padilla se ha ido de comida con su gran amiga, Emma García, que le ha ayudado mucho durante los meses tan duros que ha pasado tras la muerte de su marido. No ha dudado en agradecérselo: «Una comida muy especial con una muy buena amiga @emmagarciaweb que no me soltó ni un solo día, que solo me dio amor y fuerza. Ella es tan grande que te puedes refugiar bajo su copa. Gracias por dar tanto a cambio de nada, te quiero».