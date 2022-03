Parece que fue ayer cuando Paula Echevarría y Miguel Torres anunciaron que habían dado la bienvenida a su primer hijo en común. De ese momento han pasado 11 meses y la actriz ha querido celebrarlo compartiendo un vídeo de lo más tierno en el que podemos ver al pequeño Miki gateando. «Ayer este «gusanito» cumplió 11 meses! 11! No me lo puedo creer! Que rápido pasa el tiempo! Ya me toca correr detrás de él! Felices 11 meses mi príncipe!», escribe.