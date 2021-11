La entrevista de Isabel Torres en ‘Sábado deluxe’ ha recibido una enorme ovación en las últimas horas. Marta López Álamo no quiso perdérsela y no ha dudado en compartir una reflexión a través de sus historias de Instagram. «Es que Dios… Que injusta es la vida a veces, qué duro. No he parado de llorar en toda la entrevista», asegura junto a una imagen en la que aparece llorando.