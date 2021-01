Paula Echevarría ha querido compartir con sus seguidores qué ha aprendido del 2020 con esta foto de ella misma tan poco preparada: «Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020?.. (y estos primeros 13 días de 2021…) A improvisar! Yo era una persona suuuper cuadriculada, de las de agenda.. todo estaba apuntado! Y ahora? Me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla! Covid, confinamiento, restricciones, Filomena, ola de frío… Una de mis frases favoritas siempre ha sido «Lo único constante es el cambio» .. pero en el fondo no sabia aceptar cuando eso pasaba.. Ahora si.. Nosotros cambiamos, la vida cambia, las circunstancias cambian y hay que saber aceptar y adaptar… Y sabéis qué? Vivo más tranquila ahora que antes! Buen día para todos! ❤».