La cantante ha narrado en sus redes sociales una curiosa anécdota al tener que enfrentarse con dos jabalíes: “Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado y me han reventado todo y se iban llevando mi bolso hacia el bosque con mi teléfono y al final me han dejado todo”, confesaba la colombiana, que sufrió este intento de robo junto a su hijo Milan.