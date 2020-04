3 Marta López

La novia de Kiko Matamoros se ha querido mostrar sin filtros ni retoques. El encierro ya le está pasando factura en su rostro: «Chicos, esta es la realidad muchas veces. No somos perfectas ni muchísimo menos. Nuestra piel sufre por el encierro y tengo un brote horrible, pero no lo escondo (…). Con esto os quiero decir que no os comparéis con la aparente perfección de las redes. Todos somos humanos y bonitos, con o sin granos. En la vida había tenido la cara así, pero bueno, don’t worry, be happy, que todos los males sean esos, como diría mi abuela».