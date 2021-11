La hija de Antonio David Flores ha reaparecido en público tras someterse a nuevos retoques estéticos. Lo hizo para acudir al programa en el que colabora, donde habló sin problemas de cómo su rostro había sufrido una transformación: “Me he quitado un bulto en la nariz, me he rellenado un poco los labios que no me lo hacía desde ‘Supervivientes’ y me he puesto bótox en la frente y como tengo un hueso de nacimiento, pues me lo he rellenado”, reconocía sin mayor problema.