Este lunes 30 de mayo, los famosos parece que han llegado reivindicativos, al menos así sucede con María Jesús Ruiz, que en los últimos días ha tenido que hacer frente a constantes rumores de embarazo. La modelo parece estar viviendo un romance con Curro distinto a los anteriores, más pausada, más tranquila y, sobre todo, alejada de los medios de comunicación. Eso sí, este fin de semana desde ‘Socialité’ ha tenido que enfrentarse a la falsa noticia de que está esperando de nuevo un retoño, algo que no le han dejado negar a través de una llamada telefónica, como así lo intentó llamando al teléfono de aludidos. Como no pudo despejar las dudas sembradas sobre su supuesto estado de buena esperanza, no ha tenido más remedio que dejar las cosas claras en sus redes sociales y lo hace dando muchos detalles.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a una famosa que duda la gota gorda durante sus vacaciones; una vip saltándose las normas de la seguridad vial, mientras que otra sufre un accidente así como un apasionado reencuentro de una pareja que se funde en su romántico beso. Vea todas las fotos del día y las historias que se esconden detrás de ellas: