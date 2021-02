A pesar de las críticas que recibe cada día en las redes sociales, Carla Barber no puede estar más orgullosa de su cambio de imagen. La médico especializada en medicina estética ha compartido lo mucho que ha cambiado el perfil de su cara en apenas unos años: «2013 vs. 2021: aún habrá gente que diga que me he destrozado la cara ✌🏻 yo estoy muuuyyyy feliiiiiiz ❤️ VIVA LA MEDICINA ESTÉTICA BIEN HECHA».