María Castro ha echado la vista atrás y ha compartido un bonito recuerdo de cuando ganó una medalla de plata en un Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en el mismo pabellón en el que iba a realizar una función de teatro el viernes noche. «Viendo el vídeo, se me ocurren dos cosas que no han cambiado: que era una flaca patilarga y la que más me emociona, la presencia de mis padres en el vídeo… Siempre animando desde la sombra, siempre brindándome todo el apoyo que necesito aun cuando no soy consciente de que lo necesito», escribe.