Kiko Rivera le ha dedicado unas palabras a su madre en medio de sus Navidades más difíciles. El hijo de la tonadillera ha publicado la imagen que quema en su nuevo videoclip y ha hecho hincapié en que está harto de luchar. «Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño…incluso si es tu madre. ¿Visteis el vídeo de #cicatriz? Os quiero mucho y cada día que pasa mejor me siento pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte», escribe.