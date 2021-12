La presentadora no podrá dar las Campanadas este año tras haber resultado contagiada de coronavirus. “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte, gracias a las vacunas”, informaba Ana Obregón a sus fans poco después de que TVE confirmara su baja.