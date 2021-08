El colaborador de ‘Sálvame’ está en una época de cambios. Se habla de que podría dejar España para emprender una nueva vida junto a Marta López, lo que supondría además su salida de ‘Sálvame’. Pero lo que más ha preocupado al propio colaborador es que ha salido de la vida, ha muerto, y no se había percatado de este cambio tan radical: “Lamentablemente parece ser que he fallecido y no me he dado ni puta cuenta. Ya os iré contando cómo son las cosas en el más allá”, escribía con gran sentido del humor y despertando la simpatía -y pésames- de sus seguidores.