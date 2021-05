Sara Carbonero parece estar ya recuperada de su ruptura matrimonial de Iker Casillas y es que ha comprobado que la buena relación es un hecho, que por encima está el amor hacia sus hijos, lo que le ha dado tranquilidad. Al menos eso se desprende de la frase que ha hecho suya en su última publicación: “Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio y le dije despreocupada: ‘sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota”.