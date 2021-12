La presentadora y su marido se han ido de viaje y ha saltado la polémica, pues días antes ellos recomendaban a la ciudadanía responsabilidad y no realizar viajes innecesarios para frenar la pandemia. La polémica ha sido mayúscula en redes, pues les han criticado por no cumplir su propio consejo. Nuria Roca ha respondido con esta foto dejando claro que ella no dijo tal cosa, que hará lo que le plazca y que no dará explicaciones a “policías de balcón”. En la foto aparece Juan del Val en la cama leyendo un libro y en los comentarios ha amenazado a su esposa con demandarla por esta foto robado. Una forma de tomarse a guasa lo que de ellos se dice y una firme determinación de continuar con su vida sin reparar en las críticas.